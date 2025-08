Il numero che nelle frazioni sta sotto nei cruciverba: la soluzione è Denominatore

DENOMINATORE

Curiosità e Significato di Denominatore

Perché la soluzione è Denominatore? Il denominatore è la cifra che si trova sotto la linea in una frazione. Indica in quante parti divisa il tutto, aiutandoci a capire quanto ne prendiamo o consideriamo. È fondamentale per confrontare o semplificare le frazioni, poiché determina la suddivisione di una quantità. In breve, il denominatore ci mostra come viene suddivisa una quantità in parti uguali.

Come si scrive la soluzione Denominatore

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

O Otranto

M Milano

I Imola

N Napoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

