Guai ad accennare al suo naso! nei cruciverba: la soluzione è Cirano

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Guai ad accennare al suo naso!' è 'Cirano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CIRANO

Curiosità e Significato di Cirano

La parola Cirano è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cirano.

Perché la soluzione è Cirano? Ciranò è un termine che si riferisce a una persona molto vanitosa e desiderosa di attirare l’attenzione, spesso con atteggiamenti esagerati. Deriva dal personaggio letterario di Ciranò, protagonista dell’opera di Edmond Rostand, un uomo orgoglioso e altezzoso. Conoscere questa parola permette di descrivere qualcuno che si atteggia con supponenza, quasi a voler far notare il proprio naso in modo ostentato. Un modo originale per parlare di chi si mette in mostra!

Come si scrive la soluzione Cirano

Stai cercando la risposta alla definizione "Guai ad accennare al suo naso!"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

I Imola

R Roma

A Ancona

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M O S T I F E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MEFISTO" MEFISTO

