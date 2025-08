Grossi involti di mercanzie nei cruciverba: la soluzione è Balle

Home / Soluzioni Cruciverba / Grossi involti di mercanzie

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Grossi involti di mercanzie' è 'Balle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BALLE

Curiosità e Significato di Balle

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Balle, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Balle? Grossi involti di mercanzie sono grandi pacchi o contenitori di merci imballate, pronti per essere trasportati o venduti. La parola BALLE si usa figuratamente per indicare qualcosa di falso o ingannevole. Quindi, in questo contesto, si gioca sul contrasto tra grandi quantità di merce e l’idea di qualcosa che non è vero, come un modo per svelare che la storia o l’affermazione potrebbe essere falsa o esagerata.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I grossi topi detti anche panteganeGrossi scogliIniziali di GrossiGrossi caniGrossi errori

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Balle

Hai trovato la definizione "Grossi involti di mercanzie" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

A Ancona

L Livorno

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C E L H E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CHELE" CHELE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.