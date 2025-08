Giovevole al corpo nei cruciverba: la soluzione è Salutare

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Giovevole al corpo' è 'Salutare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SALUTARE

Curiosità e Significato di Salutare

Hai risolto il cruciverba con Salutare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Salutare.

Perché la soluzione è Salutare? Salutare significa favorire il benessere del corpo e della mente, mantenendo uno stile di vita equilibrato e attento alla salute. Implica abitudini sane come una buona alimentazione, attività fisica e cura personale. In sostanza, è un modo per prendersi cura di sé stessi, garantendo vitalità e serenità nella quotidianità. È un vero e proprio investimento nel proprio benessere complessivo.

Come si scrive la soluzione Salutare

Se ti sei imbattuto nella definizione "Giovevole al corpo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

A Ancona

L Livorno

U Udine

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

