VEGLIA

Curiosità e Significato di Veglia

Perché la soluzione è Veglia? Veglía indica il periodo di essere svegli e attivi, opposto al sonno. È il momento in cui si rimane vigili e consci, spesso associato a momenti di lavoro, socialità o relax senza dormire. La parola sottolinea l'attenzione e la presenza mentale, elementi fondamentali nelle nostre giornate. In sostanza, la veglia è quel tempo in cui il corpo e la mente sono pienamente svegli.

Come si scrive la soluzione Veglia

V Venezia

E Empoli

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

