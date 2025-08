Ex capo di Stato italiano nato a Livorno nel 1920 nei cruciverba: la soluzione è Ciampi

Home / Soluzioni Cruciverba / Ex capo di Stato italiano nato a Livorno nel 1920

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ex capo di Stato italiano nato a Livorno nel 1920' è 'Ciampi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CIAMPI

Curiosità e Significato di Ciampi

Approfondisci la parola di 6 lettere Ciampi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ciampi? Ciampi è il cognome di Carlo Azeglio Ciampi, ex capo di Stato italiano nato a Livorno nel 1920. Questa parola richiama un nome storico legato alla figura politica e alle vicende italiane del Novecento. Ricorda un personaggio che ha lasciato un segno importante nel panorama nazionale, simbolo di leadership e impegno civile. La sua storia rappresenta un capitolo significativo della nostra memoria collettiva.

Come si scrive la soluzione Ciampi

Stai cercando la risposta alla definizione "Ex capo di Stato italiano nato a Livorno nel 1920"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

I Imola

A Ancona

M Milano

P Padova

I Imola

