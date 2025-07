Cordicella per legare nei cruciverba: la soluzione è Spago

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Cordicella per legare' è 'Spago'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPAGO

Curiosità e Significato di Spago

La soluzione Spago di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Spago per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Spago? Spago è un sottile filo di fibra naturale o sintetica usato per legare, fissare o decorare oggetti. Comunemente impiegato in cucina, artigianato o bricolage, rappresenta un modo semplice ed efficace per tenere insieme cose diverse. In parole povere, è il classico filo che permette di mettere in ordine e mantenere compatte varie cose, rendendo tutto più pratico e ordinato.

Come si scrive la soluzione Spago

Stai cercando la risposta alla definizione "Cordicella per legare"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

P Padova

A Ancona

G Genova

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U T N I A I R S O S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "USTIONARSI" USTIONARSI

