Comporta limitazione di movimenti a certi indiziati nei cruciverba: la soluzione è Libertà Vigilata

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Comporta limitazione di movimenti a certi indiziati' è 'Libertà Vigilata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LIBERTÀ VIGILATA

Curiosità e Significato di Libertà Vigilata

Non fermarti alla soluzione! Conosci Libertà Vigilata più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Libertà Vigilata.

Perché la soluzione è Libertà Vigilata? La libertà vigilata è una misura che limita temporaneamente i movimenti di persone indiziate di aver commesso un reato, sotto sorveglianza dello stato. È un modo per garantire che non escano dai limiti stabiliti durante un’indagine o un processo, senza privarli completamente della libertà personale. Si tratta di un equilibrio tra tutela della società e rispetto dei diritti dell’individuo, fino a quando la verità non emerge chiaramente.

Come si scrive la soluzione Libertà Vigilata

Se "Comporta limitazione di movimenti a certi indiziati" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

I Imola

B Bologna

E Empoli

R Roma

T Torino

À -

V Venezia

I Imola

G Genova

I Imola

L Livorno

A Ancona

T Torino

A Ancona

