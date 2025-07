Canna indiana utilizzata per fare bastoni nei cruciverba: la soluzione è Malacca

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Canna indiana utilizzata per fare bastoni' è 'Malacca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MALACCA

Curiosità e Significato di Malacca

La soluzione Malacca di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Malacca per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Malacca? La malacca è una fibra naturale ricavata dalla corteccia di alcune piante tropicali, come la Malacca. Tradizionalmente, viene utilizzata per realizzare bastoni, aste e cordami grazie alla sua resistenza e flessibilità. Questo materiale ha origini asiatiche ed è apprezzato per la sua durata e leggerezza. La malacca rappresenta un esempio di come le risorse naturali siano impiegate nell’artigianato e nella produzione di strumenti utili.

Come si scrive la soluzione Malacca

Hai trovato la definizione "Canna indiana utilizzata per fare bastoni" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

A Ancona

L Livorno

A Ancona

C Como

C Como

A Ancona

