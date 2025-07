Cade spesso in montagna nei cruciverba: la soluzione è Neve

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Cade spesso in montagna' è 'Neve'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NEVE

Curiosità e Significato di Neve

Hai risolto il cruciverba con Neve? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Neve.

Perché la soluzione è Neve? La neve è una precipitazione sotto forma di cristalli di ghiaccio che si accumula sulle montagne durante l'inverno. Quando cade, trasforma il paesaggio, rendendo i monti bianchi e magici. È essenziale per gli ecosistemi alpini e attrae sciatori e amanti della natura. Insomma, la neve è il tocco magico che rende le montagne così affascinanti e suggestive.

Come si scrive la soluzione Neve

Hai davanti la definizione "Cade spesso in montagna" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

N Napoli

E Empoli

V Venezia

E Empoli

