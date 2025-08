Assemblee di popolo nei cruciverba: la soluzione è Comizi

Home / Soluzioni Cruciverba / Assemblee di popolo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Assemblee di popolo' è 'Comizi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COMIZI

Curiosità e Significato di Comizi

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Comizi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Comizi? I comizi sono incontri pubblici in cui le persone si riuniscono per discutere di politica, esprimere opinioni o ascoltare interventi di rappresentanti. Sono momenti di confronto e partecipazione democratica, spesso organizzati durante campagne elettorali o eventi civici. In sostanza, i comizi favoriscono il dialogo tra cittadini e leader, rafforzando il senso di comunità e coinvolgimento sociale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un antico popolo dell Italia centraleL antico popolo della RomaniaIl popolo dei RomPiccolo popolo della foresta amazzonicaIl popolo greco

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Comizi

Se "Assemblee di popolo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

O Otranto

M Milano

I Imola

Z Zara

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E O E T D P R E R A N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PADRE ETERNO" PADRE ETERNO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.