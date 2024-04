La Soluzione ♚ Il popolo greco

La definizione e la soluzione di 4 lettere: Il popolo greco. DEMO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Il popolo greco: Elladha, helen per 'greco'. greco: hellàs (in greco antico), ellàs (in katharevousa), ellàda (in greco moderno) politonico: (in greco antico e in katharevousa)... DEMO (abbreviazione di DEMOnstration Power Plant) è un prototipo di reattore nucleare a fusione studiato dal consorzio europeo Eurofusion come ideale successore del reattore sperimentale ITER. È concepito come l'ultimo reattore di ricerca sulla fusione nucleare prima della messa in opera dei reattori commerciali veri e propri nella seconda metà del XXI secolo. Gli studi su DEMO sono iniziati prima del 1995 e proseguiranno fino alla ...

Altre Definizioni con demo; popolo; greco;