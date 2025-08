Antonella per anni al timone della Prova del cuoco nei cruciverba: la soluzione è Clerici

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Antonella per anni al timone della Prova del cuoco' è 'Clerici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CLERICI

Curiosità e Significato di Clerici

Vuoi sapere di più su Clerici? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Clerici.

Perché la soluzione è Clerici? Clerici è un cognome italiano molto diffuso, noto anche per alcune figure pubbliche, come il conduttore e attore italiano Antonella Clerici, che ha condotto per anni la storica trasmissione La Prova del Cuoco. Il termine deriva dal latino clericus, che significava originariamente chierico o membro del clero. Oggi, rappresenta un nome riconoscibile nel mondo dello spettacolo e della cultura italiana.

Come si scrive la soluzione Clerici

Se ti sei imbattuto nella definizione "Antonella per anni al timone della Prova del cuoco", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

L Livorno

E Empoli

R Roma

I Imola

C Como

I Imola

