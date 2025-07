Vasta regione del Sudamerica divisa tra Argentina, Paraguaye Bolivia nei cruciverba: la soluzione è Chaco

CHACO

Curiosità e Significato di Chaco

Approfondisci la parola di 5 lettere Chaco: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Chaco? Il Chaco è una vasta regione di pianure e foreste che si estende tra Argentina, Paraguay e Bolivia. Caratterizzata da un clima caldo e arido, è conosciuta per la sua biodiversità e la presenza di numerosi popoli indigeni. Questa zona rappresenta un importante patrimonio naturale e culturale dell’America del Sud, offrendo scenari unici e affascinanti da scoprire.

Come si scrive la soluzione Chaco

La definizione "Vasta regione del Sudamerica divisa tra Argentina, Paraguaye Bolivia" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

H Hotel

A Ancona

C Como

O Otranto

