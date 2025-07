Uno dei nomi della verdura detta barba di frate nei cruciverba: la soluzione è Agretto

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Uno dei nomi della verdura detta barba di frate' è 'Agretto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AGRETTO

Curiosità e Significato di Agretto

Approfondisci la parola di 7 lettere Agretto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Agretto? L'agretto, conosciuto anche come barba di frate, è una verdura a foglie verdi, simile a una lattuga dal sapore amaro e leggermente piccante. Ricco di proprietà nutritive, viene spesso utilizzato in insalate o come contorno. Questo ortaggio, apprezzato nella cucina mediterranea, aggiunge un tocco di freschezza e carattere ai piatti. Un vero tesoro per gli amanti dei sapori decisi.

Come si scrive la soluzione Agretto

Non riesci a risolvere la definizione "Uno dei nomi della verdura detta barba di frate"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

G Genova

R Roma

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

