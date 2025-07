Una pubblicazione annuale nei cruciverba: la soluzione è Almanacco

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una pubblicazione annuale' è 'Almanacco'.

ALMANACCO

Curiosità e Significato di Almanacco

La parola Almanacco è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Almanacco.

Perché la soluzione è Almanacco? Un almanacco è una pubblicazione annuale che raccoglie dati, previsioni meteorologiche, eventi storici, curiosità e consigli pratici per l'anno in corso. Spesso utilizzato come guida, offre informazioni utili e interessanti a lettori di tutte le età. È uno strumento che accompagna il lettore nel tempo, aggiornandosi ogni anno con nuove edizioni ricche di contenuti.

Come si scrive la soluzione Almanacco

Hai trovato la definizione "Una pubblicazione annuale" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

L Livorno

M Milano

A Ancona

N Napoli

A Ancona

C Como

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A N N O C Mostra soluzione



