La Soluzione ♚ Una pubblicazione periodica

: MENSILE - SETTIMANALE

Curiosità su Una pubblicazione periodica: La tavola periodica degli elementi (o semplicemente tavola periodica o tavola di mendeleev) è lo schema con cui sono ordinati gli elementi chimici sulla... Un periodico (dal latino periodicu[m], e dal greco antico ped, periodikós, a sua volta da ped, períodos, "periodo") è un prodotto editoriale, diverso da un giornale quotidiano, pubblicato a intervalli regolari nel tempo sotto uno stesso titolo. Sono periodici i settimanali, i quindicinali, i mensili, i bimestrali e gli annuari. Ogni fascicolo è numerato o datato progressivamente e la numerazione si rinnova generalmente a ogni annata. Esistono periodici specialistici, pensati per un pubblico ristretto, così come pubblicazioni per il grande pubblico. Possono essere distribuiti sia sul tradizionale supporto cartaceo, sia sempre ...

