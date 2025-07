Una pianta con chioma ampia nei cruciverba: la soluzione è Olmo

Home / Soluzioni Cruciverba / Una pianta con chioma ampia

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Una pianta con chioma ampia' è 'Olmo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OLMO

Curiosità e Significato di Olmo

Hai risolto il cruciverba con Olmo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Olmo.

Perché la soluzione è Olmo? L'olmo è un albero deciduo noto per la sua chioma ampia e folta, che offre ombra e un aspetto imponente nei parchi e nelle zone verdi. Originario dell'Europa e dell'Asia, questo albero ha foglie ovali e una corteccia rugosa. La sua presenza crea ambienti naturali piacevoli e rinfrescanti, rendendo l'olmo una pianta molto apprezzata nel paesaggio urbano e rurale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Pianta spinosaPianta le cui bacche aromatizzano un forte liquoreUna pianta da salottoPianta dai fiori violaPianta affine al ribes

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Olmo

Se "Una pianta con chioma ampia" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

O Otranto

L Livorno

M Milano

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A N O G L E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANGELO" ANGELO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.