Una nativa di Danzica nei cruciverba: la soluzione è Polacca

Home / Soluzioni Cruciverba / Una nativa di Danzica

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una nativa di Danzica' è 'Polacca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POLACCA

Curiosità e Significato di Polacca

La parola Polacca è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Polacca.

Perché la soluzione è Polacca? Polacca indica una donna originaria di Danzica, una città della Polonia. Il termine deriva dal nome del paese e viene usato per riferirsi a una persona di nazionalità polacca, spesso anche in contesti storici o culturali. È un modo semplice per identificare qualcuno proveniente dalla Polonia, mantenendo vivo il legame con le sue radici culturali e territoriali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una nativa della MeccaUna nativa australianaNativa della città con il pozzo di San PatrizioLo è una nativa di YangonNativa di certe zone del Friuli o dell Alto Adige

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Polacca

Hai davanti la definizione "Una nativa di Danzica" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

O Otranto

L Livorno

A Ancona

C Como

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I G A I A D M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AMADIGI" AMADIGI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.