STAIO

Curiosità e Significato di Staio

Vuoi sapere di più su Staio? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Staio.

Perché la soluzione è Staio? Staio è un contenitore tradizionale usato per conservare cereali o altri alimenti secchi, tipicamente di forma cilindrica e realizzato in paglia o vimini. Spesso associato alle campagne e alla vita rurale, rappresenta l’immagine dell’agricoltura e della raccolta. In senso figurato, può indicare un luogo di accumulo o di stoccaggio. È un termine che richiama la semplicità e il lavoro dei campi.

Come si scrive la soluzione Staio

La definizione "Una misura per aridi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

T Torino

A Ancona

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O S A A T N O G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AGOSTANO" AGOSTANO

