Una località turistica abruzzese di montagna nei cruciverba: la soluzione è Rigopiano

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una località turistica abruzzese di montagna' è 'Rigopiano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RIGOPIANO

Curiosità e Significato di Rigopiano

Approfondisci la parola di 9 lettere Rigopiano: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Rigopiano? Rigopiano è una suggestiva località montana in Abruzzo, famosa per il suo hotel immerso tra le montagne del Gran Sasso. Nota per il paesaggio incantevole e la natura incontaminata, è diventata simbolo di ospitalità e accoglienza alpina. Un luogo ideale per chi cerca relax e avventure tra i boschi e le vette abruzzesi, rappresentando un angolo di paradiso tra monti e natura.

Come si scrive la soluzione Rigopiano

Se ti sei imbattuto nella definizione "Una località turistica abruzzese di montagna", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

I Imola

G Genova

O Otranto

P Padova

I Imola

A Ancona

N Napoli

O Otranto

