La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un uomo piccolo e grassottello' è 'Tappo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TAPPO

Curiosità e Significato di Tappo

Perché la soluzione è Tappo? Un tappo è un oggetto piccolo e rotondo, spesso in plastica o sughero, che si usa per chiudere bottiglie e contenitori. Serve a proteggere il contenuto dall'aria, mantenendolo fresco e sicuro. La parola può anche indicare qualcosa di piccolo e compatto, come un blocco o un ostacolo temporaneo. Insomma, il tappo è un elemento essenziale nella vita di tutti i giorni.

Come si scrive la soluzione Tappo

Non riesci a risolvere la definizione "Un uomo piccolo e grassottello"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

A Ancona

P Padova

P Padova

O Otranto

