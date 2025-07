Un tubo della gronda nei cruciverba: la soluzione è Pluviale

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un tubo della gronda' è 'Pluviale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PLUVIALE

Curiosità e Significato di Pluviale

Vuoi sapere di più su Pluviale? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Pluviale.

Perché la soluzione è Pluviale? Il termine pluviale indica il tubo o condotto che raccoglie e smaltisce l'acqua piovana dalle gronde dei tetti, evitando allagamenti e danni alle strutture. È un elemento essenziale per il sistema di scolo delle acque meteoriche, garantendo protezione e sicurezza agli edifici. Conoscere questa parola aiuta a capire meglio come funzionano le infrastrutture di casa e non solo.

Come si scrive la soluzione Pluviale

La definizione "Un tubo della gronda" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

L Livorno

U Udine

V Venezia

I Imola

A Ancona

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O S T L R E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ORTLES" ORTLES

