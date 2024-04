La definizione e la soluzione di 6 lettere: Tipo di tubo elettronico. TRIODO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La valvola termoionica (o tubo a vuoto) è stato il primo componente elettronico attivo inventato. Per "attivo" si intende un componente che, grazie a una fonte esterna di energia, fornisce in uscita un segnale più elevato, in potenza, rispetto a quello in ingresso (tale processo è detto amplificazione). Il funzionamento di massima è il seguente: il catodo emette elettroni per effetto termoionico, cioè per riscaldamento; un flusso di elettroni (corrente) passa dal catodo a un altro elettrodo, l'anodo. L'intensità di corrente (che scorre tra catodo ed anodo) viene controllata dalla tensione applicata ad un terzo elemento (griglia di ...

triodo m sing(pl.: triodi)

(fisica) (elettronica) (tecnologia) (ingegneria) tubo elettronico a tre elettrodi, ovvero il filamento che emette gli elettroni, la griglia che ne controlla il passaggio e la placca che li raccoglie, che si usa soprattutto per amplificare la tensione e per generare oscillazioni elettriche

Sillabazione

trì | o | do

Pronuncia

IPA: /'triodo/

Etimologia / Derivazione

da tri- ed -odo, contrazione di elettrodo