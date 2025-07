Un mare italiano in parte nei cruciverba: la soluzione è Ionio

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un mare italiano in parte' è 'Ionio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IONIO

Curiosità e Significato di Ionio

Perché la soluzione è Ionio? L'Ionio è un mare italiano situato tra la Calabria, la Sicilia e la Grecia, noto per le sue acque cristalline e le splendide coste. Il suo nome deriva da Ioni, i popoli dell'antica Grecia che lo abitavano. Questo mare rappresenta una parte importante del paesaggio marittimo meridionale, collegando l'Italia al mondo ellenico e offrendo meravigliosi scenari naturali.

Come si scrive la soluzione Ionio

La definizione "Un mare italiano in parte" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

I Imola

O Otranto

N Napoli

I Imola

O Otranto

