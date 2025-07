Un cognome di Picasso nei cruciverba: la soluzione è Ruiz

Home / Soluzioni Cruciverba / Un cognome di Picasso

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un cognome di Picasso' è 'Ruiz'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RUIZ

Curiosità e Significato di Ruiz

Non fermarti alla soluzione! Conosci Ruiz più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Ruiz.

Perché la soluzione è Ruiz? Ruiz è un cognome di origine spagnola molto comune, che significa piccolo ricco o ricco. È spesso associato a famiglie con radici nella penisola iberica e si trova in molte nazionalità di lingua spagnola. Questo nome può indicare un antenato che aveva una certa prosperità o rispetto. Conoscere il significato di un cognome aiuta a scoprire le proprie origini e storia familiare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Informazioni sensibili come il nome e il cognomeVi nacque PicassoScrivere in calce nome e cognomeIl nome di PicassoIl movimento artistico fondato da Picasso e Braque

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ruiz

La definizione "Un cognome di Picasso" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

U Udine

I Imola

Z Zara

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U I N O T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TUONI" TUONI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.