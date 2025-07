Tutte le volte in Spagna spa nei cruciverba: la soluzione è Siempre

SIEMPRE

Curiosità e Significato di Siempre

La soluzione Siempre di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Siempre per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Siempre? Siempre è una parola spagnola che significa sempre o costantemente. Viene usata per esprimere continuità, in modo che qualcosa accada senza interruzioni o eccezioni. È un termine molto comune nelle conversazioni quotidiane in Spagna e nei paesi di lingua spagnola, rendendo facile parlare di abitudini o desideri permanenti. Insomma, siempre rappresenta la costanza nel tempo.

Come si scrive la soluzione Siempre

Hai trovato la definizione "Tutte le volte in Spagna spa" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

I Imola

E Empoli

M Milano

P Padova

R Roma

E Empoli

