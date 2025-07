Spesso in coppia con Laurenti nei cruciverba: la soluzione è Bonolis

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Spesso in coppia con Laurenti' è 'Bonolis'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BONOLIS

Curiosità e Significato di Bonolis

La parola Bonolis è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Bonolis.

Perché la soluzione è Bonolis? Spesso in coppia con Laurenti si riferisce a uno dei personaggi più noti interpretati dall’attore e conduttore italiano Marco Bonolis, noto anche come Bonolis. È un gioco di parole che richiama il suo nome, associandolo all’ambiente dello spettacolo e della comicità. La figura di Bonolis, spesso affiancata da comici come Laurenti, rappresenta l’arte dell’intrattenimento televisivo italiano.

Come si scrive la soluzione Bonolis

Hai davanti la definizione "Spesso in coppia con Laurenti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

O Otranto

N Napoli

O Otranto

L Livorno

I Imola

S Savona

