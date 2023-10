Lavora spesso con Luca Laurenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavora spesso con Luca Laurenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 7 lettere : BONOLIS

Significato/Curiosita : Lavora spesso con luca laurenti

Onda dal 3 ottobre 1998 in prima serata su canale 5 con la conduzione di paolo bonolis e luca laurenti. il titolo della trasmissione e i suoi contenuti alludono... Paolo bonolis (roma, 14 giugno 1961) è un conduttore televisivo, showman e autore televisivo italiano. tra i più noti presentatori della televisione italiana... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

