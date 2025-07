Sostenere dando aiuto nei cruciverba: la soluzione è Spalleggiare

SPALLEGGIARE

Curiosità e Significato di Spalleggiare

Approfondisci la parola di 12 lettere Spalleggiare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Spalleggiare? Spalleggiare significa sostenere qualcuno offrendo aiuto o supporto, quasi come mettere le spalle sotto un peso per alleggerirlo. È un termine che richiama l'idea di affiancare e dare forza a chi ha bisogno, condividendo il carico delle difficoltà. In sostanza, si tratta di offrire un aiuto pratico e solidale, dimostrando vicinanza. Un modo concreto per essere di supporto agli altri.

Come si scrive la soluzione Spalleggiare

S Savona

P Padova

A Ancona

L Livorno

L Livorno

E Empoli

G Genova

G Genova

I Imola

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R R A L P I C E E Mostra soluzione



