Si contano per valutare eventi o attrazioni nei cruciverba: la soluzione è Ingressi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si contano per valutare eventi o attrazioni' è 'Ingressi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INGRESSI

Curiosità e Significato di Ingressi

Vuoi sapere di più su Ingressi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Ingressi.

Perché la soluzione è Ingressi? Ingressi indica i biglietti o i punti di accesso necessari per entrare in un luogo, come musei, teatri o eventi. Sono gli strumenti con cui si valuta quanti visitatori hanno partecipato o quale capacità è stata raggiunta. Quindi, quando si parla di contare gli ingressi, si fa riferimento al numero di persone che sono entrate in un determinato spazio.

Come si scrive la soluzione Ingressi

Non riesci a risolvere la definizione "Si contano per valutare eventi o attrazioni"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

I Imola

N Napoli

G Genova

R Roma

E Empoli

S Savona

S Savona

I Imola

