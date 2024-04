La Soluzione ♚ Il gioco in cui si contano le dita

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Il gioco in cui si contano le dita. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MORRA

Curiosità su Il gioco in cui si contano le dita: in merito alla filmografia si contano diciassette pellicole in cui il musicista figura come attore e altre dodici, delle quali l'artista ha curato le... La morra (murra in Sardegna, Calabria e Sicilia, more o mora in Friuli, mórra in Molise, mora in Trentino e nel veronese, mourra o mourre in Valle d'Aosta e in Provenza, morra in milanese, mura in bergamasco) è un antico gioco tradizionale.

