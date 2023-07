Più versa più guadagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Più versa più guadagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OSTE

Significato/Curiosità : Più versa più guadagna

Un oste è un termine tradizionale che si riferisce al proprietario o al gestore di un'osteria o di un luogo di ristoro pubblico. L'oste è colui che gestisce l'attività, accoglie i clienti e si occupa della somministrazione di cibo e bevande. Nella cultura tradizionale, l'oste è visto come una figura di accoglienza e ospitalità, responsabile di creare un ambiente piacevole e confortevole per i clienti. Oltre a fornire cibo e bevande, l'oste può anche essere una fonte di informazioni locali, un animatore sociale e un custode delle tradizioni culinarie e culturali del luogo. La figura dell'oste è spesso associata alla cultura e alla storia dell'ospitalità in molte regioni del mondo.

