Perché la soluzione è Reiterare? Reiterare significa ripetere qualcosa in modo formale o insistente, spesso per sottolineare un concetto o richiedere con fermezza. È usare le stesse parole più volte, magari in contesti ufficiali o professionali, per assicurarsi che il messaggio venga compreso e preso sul serio. In sintesi, è un modo efficace per ribadire un pensiero o un'idea importante.

R Roma

E Empoli

I Imola

T Torino

E Empoli

R Roma

A Ancona

R Roma

E Empoli

