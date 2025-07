Quantunque, sebbene nei cruciverba: la soluzione è Benchè

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Quantunque, sebbene' è 'Benchè'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BENCHÈ

Curiosità e Significato di Benchè

Vuoi sapere di più su Benchè? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Benchè.

Perché la soluzione è Benchè? Benché è una congiunzione che si usa per esprimere un contrasto o una concessione tra due idee, come dire sebbene o nonostante. Ad esempio, si può dire Benché piovesse, siamo usciti, per indicare che qualcosa avviene nonostante una condizione sfavorevole. È uno strumento utile per collegare proposizioni e sottolineare le differenze o le eccezioni tra di esse.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Benché quantunqueNonostante sebbeneNonostante quantunqueMalgrado, quantunque

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Benchè

Se ti sei imbattuto nella definizione "Quantunque, sebbene", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

E Empoli

N Napoli

C Como

H Hotel

È -

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E I L I L M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "I MILLE" I MILLE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.