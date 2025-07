Per diventare famoso... incendiò un tempio nei cruciverba: la soluzione è Erostrato

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Per diventare famoso... incendiò un tempio' è 'Erostrato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EROSTRATO

Curiosità e Significato di Erostrato

Non fermarti alla soluzione! Conosci Erostrato più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Erostrato.

Perché la soluzione è Erostrato? Erostrato è il nome di un famoso incendio doloso avvenuto nell'antica Grecia, quando una persona, per ottenere fama e gloria, appiccò il fuoco al Tempio di Artemide ad Efeso, uno dei sette meravigli del mondo antico. Questo termine viene oggi usato per descrivere chi agisce in modo sconsiderato o per ottenere notorietà a qualsiasi costo, anche a scapito della memoria storica.

Come si scrive la soluzione Erostrato

Non riesci a risolvere la definizione "Per diventare famoso... incendiò un tempio"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

E Empoli

R Roma

O Otranto

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

T Torino

O Otranto

