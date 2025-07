Ovvio, evidente nei cruciverba: la soluzione è Lapalissiano

LAPALISSIANO

Curiosità e Significato di Lapalissiano

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 12 lettere Lapalissiano, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Lapalissiano? Lapalissiano deriva da lapalissiano, che indica qualcosa ovvio, evidente al punto da sembrare una banalità. È usato per descrivere affermazioni talmente chiare e scontate che non richiedono alcuna spiegazione, come dire è lampante. Quando si dice che qualcosa è lapalissiano, si sottolinea la sua assoluta evidenza, quasi scontata, nel contesto di una discussione o di un ragionamento.

Come si scrive la soluzione Lapalissiano

Se ti sei imbattuto nella definizione "Ovvio, evidente", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

L Livorno

A Ancona

P Padova

A Ancona

L Livorno

I Imola

S Savona

S Savona

I Imola

A Ancona

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I R R E B A R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BARRIERA" BARRIERA

