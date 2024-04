La Soluzione ♚ Per nulla evidente La definizione e la soluzione di 8 lettere: Per nulla evidente. NASCOSTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Per nulla evidente: Il filo nascosto (Phantom Thread) è un film del 2017 scritto, diretto e co-prodotto da Paul Thomas Anderson. Ambientato all’interno dell'industria della moda londinese degli anni cinquanta, vede nel cast Daniel Day-Lewis, Lesley Manville e Vicky Krieps. Il film segna l'ultima interpretazione di Day-Lewis, che nel giugno 2017 ha annunciato il suo ritiro dalla recitazione. Acclamato dalla critica, è spesso citato come uno dei migliori film del decennio 2010-2019. La pellicola ha ottenuto 6 candidature ai Premi Oscar 2018, aggiudicandosi quello per i migliori costumi. Aggettivo Significato e Curiosità su: Il filo nascosto (Phantom Thread) è un film del 2017 scritto, diretto e co-prodotto da Paul Thomas Anderson. Ambientato all’interno dell'industria della moda londinese degli anni cinquanta, vede nel cast Daniel Day-Lewis, Lesley Manville e Vicky Krieps. Il film segna l'ultima interpretazione di Day-Lewis, che nel giugno 2017 ha annunciato il suo ritiro dalla recitazione. Acclamato dalla critica, è spesso citato come uno dei migliori film del decennio 2010-2019. La pellicola ha ottenuto 6 candidature ai Premi Oscar 2018, aggiudicandosi quello per i migliori costumi. nascosto m sing che non può essere visto e/o riconosciuto con "facilità" i luoghi belli sono talvolta nascosti volutamente (araldica) attributo araldico che si applica alla testa di un animale con la testa coperta da un elmo: animale mascherato (senso figurato) che non è rivelato "Chi conosce il significato nascosto della parabola qui scritta" Voce verbale nascosto participio passato di nascondere Sillabazione na | scó | sto Etimologia / Derivazione deriva da nascondere Citazione Sinonimi non visibile, celato, coperto, velato, offuscato, occultato, eclissato

( per estensione ) rintanato, isolato, segregato, appartato, riposto, recondito

rintanato, isolato, segregato, appartato, riposto, recondito (senso figurato) intimo, segreto, profondo, oscuro, inconfessato, latente; contenuto, racchiuso, dissimulato, inespresso, implicito, sottinteso Contrari visibile, scoperto, chiaro, evidente Parole derivate nascostamente Termini correlati arcano

(per estensione) "sconosciuto" Proverbi e modi di dire di nascosto: senza che nessuno lo venga a sapere Altre Definizioni con nascosto; nulla; evidente; Sottratto alla vista; Incapace buono a nulla; Chi ne è preda non fa nulla; Non è proprio nulla; Ormai notorio a tutti evidente; Logica evidente; Cerca altre soluzioni cruciverba

NASCOSTO

