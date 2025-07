Obliquamente propenso nei cruciverba: la soluzione è Incline

INCLINE

Curiosità e Significato di Incline

La parola Incline è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Incline.

Perché la soluzione è Incline? Incline indica un'orientazione o una pendenza di qualcosa in modo obliquo o non verticale. Può riferirsi a una superficie, un piano o anche a un atteggiamento, suggerendo una inclinazione verso una direzione. È un termine molto usato in ambito geografico, architettonico e figurato, per descrivere una tendenza o una posizione leggermente spostata rispetto alla norma. In sostanza, rappresenta qualcosa che si inclina o si piega.

Come si scrive la soluzione Incline

La definizione "Obliquamente propenso" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

I Imola

N Napoli

C Como

L Livorno

I Imola

N Napoli

E Empoli

