Incrociato obliquamente o perpendicolarmente nei cruciverba: la soluzione è Trasversale

Home / Soluzioni Cruciverba / Incrociato obliquamente o perpendicolarmente

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Incrociato obliquamente o perpendicolarmente' è 'Trasversale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRASVERSALE

Curiosità e Significato di Trasversale

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 11 lettere Trasversale, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Trasversale? Trasversale indica qualcosa che attraversa o incrocia un’altra cosa in modo obliquo o perpendicolare, come una linea che taglia trasversalmente un piano. Può riferirsi a concetti, strategie o elementi che attraversano diversi ambiti, creando connessioni. In breve, rappresenta un punto di intersezione che attraversa orizzonti e discipline, favorendo un approccio multidisciplinare e integrato. Un termine utile per parlare di collegamenti e relazioni multiple.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Piegato obliquamenteLa figura retorica con cui si dispongono in modo incrociato i termini di una fraseIncrociato con il pompelmo dà il tàngeloObliquamente torvi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Trasversale

Se "Incrociato obliquamente o perpendicolarmente" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

R Roma

A Ancona

S Savona

V Venezia

E Empoli

R Roma

S Savona

A Ancona

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P E T O S N E R M A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PRESTANOME" PRESTANOME

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.