Non li conta il beone nei cruciverba: la soluzione è Litri

Home / Soluzioni Cruciverba / Non li conta il beone

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Non li conta il beone' è 'Litri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LITRI

Curiosità e Significato di Litri

Approfondisci la parola di 5 lettere Litri: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Litri? LITRI sono unità di misura del volume, spesso usate per quantificare liquidi come acqua o benzina. La frase giocosa Non li conta il beone suggerisce qualcuno che beve tanto da perdere il conto, proprio come si può perdere il senso di quanto si è consumato in litri. È un modo divertente per rappresentare grandi quantità di liquido ingerite.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Li conta il congedandoLi governano i pastoriLi trovi anche in farmaciaLi hanno bassi le ballerineLi esercita chi li detiene

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Litri

Se "Non li conta il beone" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

I Imola

T Torino

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A R R R C M R K E M O N A O T E K R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "KRAMER CONTRO KRAMER" KRAMER CONTRO KRAMER

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.