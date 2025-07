Nato nella stessa epoca nei cruciverba: la soluzione è Coevo

COEVO

Curiosità e Significato di Coevo

Approfondisci la parola di 5 lettere Coevo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Coevo? Coevo indica qualcosa o qualcuno nato nello stesso periodo di un'altra persona o cosa, condividendo lo stesso tempo storico. È un termine utile per evidenziare l'appartenenza a un'epoca comune, spesso usato in ambito storico, culturale o artistico. Conoscere il significato di questa parola aiuta a capire meglio le relazioni temporali e le connessioni tra eventi e figure del passato.

Come si scrive la soluzione Coevo

C Como

O Otranto

E Empoli

V Venezia

O Otranto

