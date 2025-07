Un nativo della città dei Sassi nei cruciverba: la soluzione è Materano

MATERANO

Curiosità e Significato di Materano

Perché la soluzione è Materano? Materano indica una persona originaria di Matera, famosa per i suoi Sassi, antichi quartieri scavati nella roccia. Questo termine valorizza l’identità culturale e storica di chi nasce in questa città unica al mondo, celebre per la sua bellezza e tradizione millenaria. Essere materano significa portare con sé un patrimonio ricco di storia, arte e spiritualità, che rende questa comunità speciale e riconoscibile.

Come si scrive la soluzione Materano

M Milano

A Ancona

T Torino

E Empoli

R Roma

A Ancona

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N R D A E I E T V Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DIVENTARE" DIVENTARE

