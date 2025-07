Molto sviluppato in superficie nei cruciverba: la soluzione è Esteso

ESTESO

Curiosità e Significato di Esteso

La soluzione Esteso di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Esteso per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Esteso? Esteso indica qualcosa che si estende molto in superficie o in larghezza, coprendo un'area ampia. Può riferirsi a spazi, oggetti o concetti che sono molto sviluppati o diffusi sul piano esterno. È un termine spesso usato per descrivere territori, superfici o anche idee che si manifestano in modo ampio e visibile, conferendo a ciò di cui si parla una sensazione di vastità e abbondanza.

Come si scrive la soluzione Esteso

Hai davanti la definizione "Molto sviluppato in superficie" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

S Savona

T Torino

E Empoli

S Savona

O Otranto

