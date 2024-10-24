Molto pesante e faticoso

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Molto pesante e faticoso' è 'Gravoso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GRAVOSO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Molto pesante e faticoso" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Molto pesante e faticoso". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Gravoso? La parola gravoso si riferisce a qualcosa che richiede uno sforzo notevole e provoca fatica intensa. Si usa spesso per descrivere compiti, responsabilità o carichi che risultano particolarmente gravosi, rendendo difficile il loro svolgimento senza fatica. Quando un lavoro o un peso si presenta molto pesante e faticoso, si può dire che è gravoso. Questa espressione evidenzia la difficoltà e il disagio associati a una situazione impegnativa.

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Molto pesante e faticoso nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Gravoso

Per risolvere la definizione "Molto pesante e faticoso", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Molto pesante e faticoso" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Gravoso:

G Genova R Roma A Ancona V Venezia O Otranto S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Molto pesante e faticoso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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