La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il medico monitora quello della malattia' è 'Decorso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DECORSO

Curiosità e Significato di Decorso

La soluzione Decorso di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Decorso per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Decorso? Il termine decorsi indica l’andamento o il susseguirsi di eventi nel tempo, come nel caso di una malattia. È usato per descrivere come si sviluppa e si risolve una condizione, dal suo inizio alla guarigione o complicazione. In medicina, si parla di decorso della malattia per capire come questa progredisce e si conclude, aiutando a pianificare le cure più adatte.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una malattia professionale in gergo medicoCelebre medico ed esploratore scozzeseLo tasta il medicoMalattia infettiva oggi debellataLa fa il medico

Come si scrive la soluzione Decorso

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il medico monitora quello della malattia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

D Domodossola

E Empoli

C Como

O Otranto

R Roma

S Savona

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U A F B F Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BUFFA" BUFFA

