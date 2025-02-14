Una malattia professionale in gergo medico
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Una malattia professionale in gergo medico' è 'Tecnopatia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TECNOPATIA
Perché la soluzione è Tecnopatia? La tecnopatia è una condizione patologica legata all'esposizione prolungata a sostanze o agenti presenti in ambito lavorativo, che provoca alterazioni nelle funzioni dell'organismo. Questa patologia si sviluppa a seguito di contatti ripetuti o intensi con materiali nocivi, spesso in ambienti industriali o di produzione. I sintomi possono includere disturbi respiratori, dermatiti o altri problemi fisici, manifestando così un danno diretto alla salute dei lavoratori. La prevenzione e il monitoraggio sono fondamentali per ridurre i rischi associati a questa condizione.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una malattia professionale in gergo medico". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Una malattia professionale in gergo medico nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Tecnopatia
In presenza della definizione "Una malattia professionale in gergo medico", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una malattia professionale in gergo medico" conferma che la soluzione 'Tecnopatia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Tecnopatia
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una malattia professionale in gergo medico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tecnopatia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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