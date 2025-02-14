Una malattia professionale in gergo medico

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Una malattia professionale in gergo medico' è 'Tecnopatia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TECNOPATIA

Perché la soluzione è Tecnopatia? La tecnopatia è una condizione patologica legata all'esposizione prolungata a sostanze o agenti presenti in ambito lavorativo, che provoca alterazioni nelle funzioni dell'organismo. Questa patologia si sviluppa a seguito di contatti ripetuti o intensi con materiali nocivi, spesso in ambienti industriali o di produzione. I sintomi possono includere disturbi respiratori, dermatiti o altri problemi fisici, manifestando così un danno diretto alla salute dei lavoratori. La prevenzione e il monitoraggio sono fondamentali per ridurre i rischi associati a questa condizione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una malattia professionale in gergo medico". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Una malattia professionale in gergo medico nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Tecnopatia

In presenza della definizione "Una malattia professionale in gergo medico", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una malattia professionale in gergo medico" conferma che la soluzione 'Tecnopatia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Tecnopatia

T Torino E Empoli C Como N Napoli O Otranto P Padova A Ancona T Torino I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una malattia professionale in gergo medico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tecnopatia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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