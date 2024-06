Vi si gioca per lo scudetto

: Il campionato di Serie A, colloquialmente abbreviato in Serie A e ufficialmente denominato Serie A TIM dall'edizione 1998-1999 per ragioni di sponsorizzazione, è la massima divisione professionistica del campionato italiano di calcio maschile, gestito dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A. Posto sotto l'egida della FIGC, la prima edizione del torneo risale al 1898; l'attuale formula (a girone unico) nacque poi nel 1929.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: serie f pl . femminile plurale di serio non sono persone serie.. Sostantivo: serie ( approfondimento) f inv . (matematica) somma di infiniti termini di una successione serie di Mengoli. serie armonica.. (fisica) (elettrotecnica) (tecnologia) (ingegneria) collegamento in serie, collegamento di elementi elettrici uno di seguito all’altro, in modo che l’intensità di corrente risulti la stessa in tutti gli elementi.