Lo è il passo montano dal quale non si transita nei cruciverba: la soluzione è Innevato

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo è il passo montano dal quale non si transita' è 'Innevato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INNEVATO

Curiosità e Significato di Innevato

La parola Innevato è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Innevato.

Perché la soluzione è Innevato? Innevato descrive un luogo o un oggetto coperto di neve, come un sentiero montano o una strada. È usato per indicare che qualcosa è ricoperto da uno spesso strato bianco, rendendo difficile il passaggio. Nel contesto del passo montano, significa che la strada è completamente coperta di neve, impedendo il transito. Un’immagine poetica di un paesaggio silenzioso e immacolato.

Come si scrive la soluzione Innevato

Hai davanti la definizione "Lo è il passo montano dal quale non si transita" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

I Imola

N Napoli

N Napoli

E Empoli

V Venezia

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O O L C A L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALCOOL" ALCOOL

