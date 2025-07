La R nella sigla Vtr nei cruciverba: la soluzione è Recorder

RECORDER

Curiosità e Significato di Recorder

Hai risolto il cruciverba con Recorder? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Recorder.

Perché la soluzione è Recorder? RECORDER è un dispositivo elettronico che permette di registrare e riprodurre suoni, immagini o video, spesso utilizzato in ambito domestico o professionale. È fondamentale per catturare momenti importanti o conservare dati. La sigla VTR indica un videoregistratore, e la R rappresenta proprio il termine recorder, sottolineando il suo ruolo di registratore multimediale. Un alleato per non perdere nulla di ciò che conta.

Come si scrive la soluzione Recorder

Se ti sei imbattuto nella definizione "La R nella sigla Vtr", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

E Empoli

C Como

O Otranto

R Roma

D Domodossola

E Empoli

R Roma

